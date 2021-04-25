شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل يس

أزمة كبيرة أثارها مسلسل موسى بعد حلقة اليوم، بسبب مشهد ظهر فيه محمد رمضان مع شاب يجسد شخصية إسماعيل يس، ويدور بينهما حوار لا يليق بالفنان الراحل، وهو ما دفع الجمهور لمهاجمة محمد رمضان.

رد نقابة المهن

وقال نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات لـ صدى البلد، إن عائلة الفنان الراحل إسماعيل يس تقدموا بشكوى في نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان محمد رمضان.

أسرة الفنان

وتواصل صدى البلد أيضا مع سامية شاهين زوجة المخرج ياسين إسماعيل يس، وأكدت أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل يس الأدبي، وطالبت محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

تفاصيل المشهد

يبدأ الحوار بحديث شبيه إسماعيل ياسين إلى موسى داخل المحل، قائلًا: «هاخد التلاتة كرفات» ثم يدير له ظهره ويبدًا في الخروج من المحل، لينادي عليه موسى: «مبروك عليك تدوبهم في عرق العافية.. فين حساب الحاجة!»، ومن ثم يعلق عليه شبيه الفنان إسماعيل ياسين سريعًا: «ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا ايه.. أنت مبتتفرجش على سيما - مقلدًا حركات اشتهر بها الفنان القدير إسماعيل ياسين-» ثم يرد مستنكرًا: «إيه سيما دي…ليرد عليه ساخرا من حركاته: «انت بتعمل كده ليه يا راجل انت؟!»، ثم يعود ويردد شبيه الفنان إسماعيل ياسين بعض مقولاته الشهيرة، مثل: «يا أخ يا أخ.. حساب الكرفتات دول كام»، ليرد عليه موسى: «24 قرش» فيعطيه الفنان إسماعيل ياسين «25 قرش» ولا يرد إليه موسي القرش المتبقي، ليطلب منه شبيه الفنان إسماعيل ياسين القرش ثم ينتهي المشهد على جملة: «لو عاوز تحاسب حاسب».

مسلسل موسي

وتدور أحداث مسلسل «موسى» حول في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويقوم جد الشاب بتولي تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

أزمة قديمة

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الفنان محمد رمضان للراحل إسماعيل يس، حيث كان قد أنتقد محمد رمضان فى أحد حواراته الصحفية أفلام الفنان إسماعيل ياسين، التي تتناول الجيش وقال رمضان: "أفلام إسماعيل يس أساءت للجيش المصري".

تصريحات "رمضان" أغضبت محبي إسماعيل ياسين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمه الكثيرين بشدة، وعلى رأسهم الشاعر أيمن بهجت قمر.