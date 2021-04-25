عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل يس

صدى البلد

أزمة كبيرة أثارها مسلسل موسى بعد حلقة اليوم، بسبب مشهد ظهر فيه محمد رمضان مع شاب يجسد شخصية إسماعيل يس، ويدور بينهما حوار لا يليق بالفنان الراحل، وهو ما دفع الجمهور لمهاجمة محمد رمضان.

رد نقابة المهن 

وقال نقيب الممثلين أشرف زكي في تصريحات لـ صدى البلد، إن عائلة الفنان الراحل إسماعيل يس تقدموا بشكوى في نقابة المهن التمثيلية ضد الفنان محمد رمضان.

أسرة الفنان 

وتواصل صدى البلد أيضا مع سامية شاهين زوجة المخرج ياسين إسماعيل يس، وأكدت أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وتقدمت له بشكوى رسمية للحصول على حق إسماعيل يس الأدبي، وطالبت محمد رمضان ومخرج العمل باعتذار رسمي.

تفاصيل المشهد 

يبدأ الحوار بحديث شبيه إسماعيل ياسين إلى موسى داخل المحل، قائلًا: «هاخد التلاتة كرفات» ثم يدير له ظهره ويبدًا في الخروج من المحل، لينادي عليه موسى: «مبروك عليك تدوبهم في عرق العافية.. فين حساب الحاجة!»، ومن ثم يعلق عليه شبيه الفنان إسماعيل ياسين سريعًا: «ايه يا أخويا أنت مش واخد بالك مني ولا ايه.. أنت مبتتفرجش على سيما - مقلدًا حركات اشتهر بها الفنان القدير إسماعيل ياسين-» ثم يرد مستنكرًا: «إيه سيما دي…ليرد عليه ساخرا من حركاته: «انت بتعمل كده ليه يا راجل انت؟!»، ثم يعود ويردد شبيه الفنان إسماعيل ياسين بعض مقولاته الشهيرة، مثل: «يا أخ يا أخ.. حساب الكرفتات دول كام»، ليرد عليه موسى: «24 قرش» فيعطيه الفنان إسماعيل ياسين «25 قرش» ولا يرد إليه موسي القرش المتبقي، ليطلب منه شبيه الفنان إسماعيل ياسين القرش ثم ينتهي المشهد على جملة: «لو عاوز تحاسب حاسب».

ظهور شبيه إسماعيل ياسين أمام محمد رمضان في مسلسل موسي.. صور وتفاصيل خاصة

مسلسل موسي 

وتدور أحداث مسلسل «موسى» حول في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

 

ويقوم جد الشاب بتولي تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

أزمة قديمة 

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الفنان محمد رمضان للراحل إسماعيل يس، حيث كان قد أنتقد محمد رمضان فى أحد حواراته الصحفية أفلام الفنان إسماعيل ياسين، التي تتناول الجيش وقال رمضان: "أفلام إسماعيل يس أساءت للجيش المصري".

تصريحات "رمضان" أغضبت محبي إسماعيل ياسين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمه الكثيرين بشدة، وعلى رأسهم الشاعر أيمن بهجت قمر. 

نقابة المهن التمثيلية الفنان محمد رمضان الفنان اسماعيل ياسين مسلسل موسى تارا عماد مواقع التواصل نقيب الممثلين إسماعيل يس محمد سلامة صدى البلد

ترشيحاتنا

العراق يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان

نهاية مأساوية لعريس قبل ساعات من حفل زفافه على ملكة جمال.. فيديو

حلمى طولان : الأهلي ما يخسرش ماتشين ورا بعض

الأهلي يرد على غلاف مجلة الزمالك: يد بيبو غير قابلة للكسر

غرفة مواد البناء تشيد بقرار فرض رسوم إغراق على منتجات الألمونيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

هرفع عليك قضية| عمرو أديب يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان.. شاهد

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من الهاتف .. اعرف الإجابة الشرعية

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

أحمد موسى يطالب بإعدام الخائن محمد عويس وعرض الفيديو في نهاية الاختيار 2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

فيديوجراف.. خدمات جديدة لأصحاب بطاقات التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ