شقيق فضل شاكر يسلم نفسه لـ الجيش اللبناني

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية اليوم الأحد، أن فادي شمندر شقيق الفنان اللبناني فضل شاكر سلم نفسه إلى السلطات اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن شمندر شقيق فضل شاكر المطلوب من قبل سلطات لبنان، سلم نفسه إلى مخابرات الجيش عند حاجز الحسبة على المدخل الغربي للمخيم.

وأوضحت أن تسليم فادي نفسه جاء بعد تدهور حالته الصحية، وأنه طلب نقله إلى أحد مستشفيات صيدا لتلقي العلاج.

وأشارت الصحيفة إلى أن شمندر كان متخفياً مع شقيقه فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة.

وفي اتصال مع الوكيل القانوني لفادي شمندر، أكد المحامي سامر العنزاوي لـ"إل بي سي"، تسليم موكله إلى استخبارات الجيش، بعد تعرضه لوعكة صحية علما بأن الموقوف فادي شمندر كان بصدد تسليم نفسه سابقا إلا أن تدهور صحته سارع بذلك.

يُذكر ان الموقوف محكوم بحكمين غيابيين الأول جرم اطلاق نار (مدة سنة وشهر) والثاني حيازة اعتدة عسكرية (مدة ٦ أشهر)، وسبق ومنعت عنه المحاكمة بتهمة تأليف عصابة مع شقيقه الفنان فضل شاكر من قبل الهيئة القضائية لبيان دفاعه ودفوعه، بحسب ما قال العنزاوي.