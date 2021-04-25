غلق 32 مقهى ومحلا تجاريا ومصادرة 55 شيشة في حملة أمنية بسوهاج

دشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، عدة حملات على المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والنوادي بالمحافظة.

وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد بين صفوف المواطنين.

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وأسفرت تلك الحملات عن غلق 18 محل تجاري بأنشطة مختلفة في مختلف نطاق المديرية، وكذلك غلق 14 مقهى مخالف لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع إنتشار الوباء العالمي الذي أطاح لأهالي المحافظة في الأونة الأخيرة، كما تم مُصادرة 55 شيشة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.