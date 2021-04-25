عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم بالذكرى الـ ٣٩ لتحرير سيناء وعودتها من المحتل الإسرائيلي بعد مفاوضات استمرت سنوات كثيرة انتصرت مصر فيها سياسياً ودبلوماسياً بعد انتصارها العسكري الكبير في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ بعد أن هزمت إسرائيل واستردت الأرض والكرامة المصرية.

وقد احتفلت مصر والقوات المسلحة منذ أيام بالذكرى الـ ٤٨ لنصر العاشر من رمضان والذي يمثل أعظم انتصارات العسكرية المصرية العريقة، وتجسيداً لقوة الإرادة وحكمة القرار ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، لإعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية وتحقق أكبر انتصار عسكرى للعرب فى العصر الحديث.

وقد أعلى جيل نصر العاشر من رمضان الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، وقد سطر أبطال الجيش المصرى البواسل صفحات مشهودة فى العاشر من رمضان والتي ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين ، صنعوا بدمائهم وتضحياتهم  إنجازاً يشهد به العالم أجمع، حيث استطاع الجيش المصرى فى هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة فى تحدى الصعاب وتخطي المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله.

السيسي ذكرى تحرير سيناء تحرير سيناء القوات المسلحة القيادة العامة للقوات المسلحة نصر العاشر من رمضان

ترشيحاتنا

القائمة الكاملة لأسعار انفينيتي 2021 في السعودية

الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء: لم تكن الحرب غاية مصر

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

أفطرت وبعد 5 دقائق اكتشفت أن الأذان لم يؤذن فما الحكم؟ علي جمعة يوضح

التعليم العالي تعلن الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية الصادر لها قرارات وزارية لبدء الدراسة بها

هل إخراج زكاة المال فى رمضان أفضل من باقي الشهور.. البحوث الإسلامية يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

تعرف على أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

شكوى للنقابة ومطالبة باعتذار .. محمد رمضان في أزمة بسبب إسماعيل ياسين

وصية أشرف أبو اليسر وكواليس قبل وفاته.. محامي الطيار يفجر مفاجآت جديدة

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في بعض المناطق بـ شمال سيناء

بعد التفشي الحاد لـ كورونا.. السعودية ترسل 80 مليون طن أكسجين إلى الهند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

فيديو جراف| شحنة مخدرات الرمان .. السعودية تحظر دخول الخضروات والفواكه اللبنانية

فيديوجراف .. شمس الكويتية تثير الجدل بتصريحاتها عن تجربة الموت

فيديو جراف.. شروط وطريقة إضافة المواليد لـ بطاقة التموين

المزيد

ساحة رأي

ايمان البكرى تكتب: رمضان كريم عيدكم آمن

زياد السويفى يكتب : أسباب نزول «سورة الكوثر»

منى زيدو تكتب: رغم كل شيء يبقى الأمل قوتنا

أحمد شيخو يكتب: الإقليم والمنطقة إلى أين؟

جمال قرين يكتب : الاستثمار فى التعليم (1)

يسرا نصرالله تكتب: عندما نعطي قيمة لمن لا قيمة لهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

اﻟﻤﺰﻳﺪ