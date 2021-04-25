القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم بالذكرى الـ ٣٩ لتحرير سيناء وعودتها من المحتل الإسرائيلي بعد مفاوضات استمرت سنوات كثيرة انتصرت مصر فيها سياسياً ودبلوماسياً بعد انتصارها العسكري الكبير في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ بعد أن هزمت إسرائيل واستردت الأرض والكرامة المصرية.

وقد احتفلت مصر والقوات المسلحة منذ أيام بالذكرى الـ ٤٨ لنصر العاشر من رمضان والذي يمثل أعظم انتصارات العسكرية المصرية العريقة، وتجسيداً لقوة الإرادة وحكمة القرار ورمزاً لالتفاف الشعب حول قواته المسلحة، لإعلاء الإرادة المصرية واسترداد العزة الوطنية وتحقق أكبر انتصار عسكرى للعرب فى العصر الحديث.

وقد أعلى جيل نصر العاشر من رمضان الإرادة الوطنية وحرروا الأرض واستردوا لمصر عزتها وكرامتها، وقد سطر أبطال الجيش المصرى البواسل صفحات مشهودة فى العاشر من رمضان والتي ستظل ذكرى ملهمة ومصدر عزة وفخر للمصريين ، صنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازاً يشهد به العالم أجمع، حيث استطاع الجيش المصرى فى هذا الشهر الكريم أن يضرب أروع الأمثلة فى تحدى الصعاب وتخطي المعوقات لإيمانهم الراسخ بنصر الله.