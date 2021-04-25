نصر سالم: سيناء أصبحت مطمعا لآخرين من خارج الحدود

قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الرئيس السيسي أكد أننا لا يجب أن نتوقف في ذكرى تحرير سيناء عند العمل العسكري، وإنما أصبح هناك عمل أكبر بكثير.

وأضاف نصر سالم، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، عبر فضائية اكسترا نيوز، أن أهم ما قامت به القيادة السياسية في هذه الفترة الوجيزة من الزمن أنها حددت موضع الضعف في سيناء.

وأشار نصر سالم، إلى أن سيناء أصبحت مطمع لآخرين خارج حدودنا، بسبب ديموغرافي الكل يعلمه ولكن لا أحد يتحرك تجاهه.