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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البابا تواضروس: عيد تحرير سيناء نتذكر فيه نشوة النصر.. وبشاير الخير تشبه عواصم الدول الغربية

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، إننا اليوم نحتفل بأكثر من ذكرى وأيام طيبة، لافتا إلى أن عيد تحرير سيناء نتذكر فيه نشوة النصر والقيادة الحكيمة أيام هذه المعركة والوحدة الجميلة التى كانت موجودة وقتها.

 

وأضاف  قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال لقائه ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن يوم 10 رمضان يناسب 6 أكتوبر نذكر فيها الشهداء والمصابين وشجاعة قواتنا المسلحة.

 

وأشار بطريرك الكرازة المرقسية، إلى أن المعدن المصرى قوى، ويظهر فى الشدائد غلاوة مصر لدينا جميعاً سواء فى الحروب الماضية أو معارك التنمية الحالية، منوها إلى أن مصر غنية بتاريخها وتراثها حياتها الحالية والمستقبلة.

 

وتابع بطريرك الكرازة المرقسية، أن مناسبات التحرير غالية، ونتذكر تحرير سيناء بالحرب وطابا بالمفاوضات، كلها ذكريات تظهر لنا مدى التاريخ والعظمة والحضارة وما نفتخر به أمام العالم كله.

 

وأكد بطريرك الكرازة المرقسية، مراعاة الإجراءات الاحترازية والسماح بفتح الكنائس بنسبة 25% مع اتباع الإجراءات اللازمة فى ارتداء الكمامة والتباعد  الاجتماعي داخل الكنائس.

 

واستكمل بطريرك الكرازة المرقسية، أن منطقة بشاير الخير مشروع رائع، كانت منطقة صعبة للغاية و كلمة عشوائية راقية بالنسبة لها، لكنها الآن تشبه عاصمة من عواصم الدول الغربية فى عظمة مبانيها وتوزيعها. 

اخبار توك شو البابا تواضروس الثاني اتخاذ الإجراءات الاحترازية

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