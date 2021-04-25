توزيع كراتين الخير على مرضى الجذام بمديرية الصحة في بني سويف

توزيع كراتين الخير علي مرضي الجزام بمديرية الصحة في بني سويف

وزعت مديرية الصحة ببني سويف اليوم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني "جمعية اكتفاء للتنمية والخدمات الإجتماعية ومؤسسة المستقبل الأمين للتنمية الإجتماعية " عددا من كراتين رمضان الكبرى ومساعدات عينية ومادية أخرى على مرضى الجذام داخل الإدارة بمديرية الصحة .



وقالت شيماء حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية اكتفاء للتنمية والخدمات الإجتماعية ببني سويف هي الجمعية هي الوحيدة التي تتكفل بمساعدة مرضى الجذام في المحافظة وتم توزيع عدد كبير من كراتين المواد الغذائية للأسر التي بها مصاب جذام على مستوي محافظة بني سويف .



وأكدت :حلمي " ان التوزيع يتم بالتعاون مع مؤسسة المستقبل الأمين وتحت إشراف مديريتي الصحة و التضامن الاجتماعي بالمحافظة .

وأوضحت "حلمي " إن الجمعية ترحب بالتعاون المثمر مع كل أصحاب الأيادي البيضاء والذي من دوره يعزز من قدرات الجمعية لأداء دورها الإنساني في خدمة مرضي الجزام علي مستوى المحافظة ، ولتخفيف الأعباء المادية على أسرهم وإدخال الفرحة فى قلوبهم فى الشهر الكريم خاصة في القرى والنجوع على مستوى المحافظة .

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الوضع مطمئن .. وكيل صحة بني سويف يتفقد قسم العزل بمستشفى الفشن



من ناحية أخري تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق ، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، قسم العزل بمستشفى الفشن المركزي لمتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا للتأكد من تواجد الفريق الطبي وتنفيذ البروتوكول المتفق عليه من وزارة الصحة لكل مريض وفقًا لحالته وطبقًا لتعليمات اللجنة العلمية.

وأكد «يوسف» ، على الطاقم الطبي الالتزام التام بإعطاء جرعات الأدوية وفقًا مواعيدها المتفق عليها لحين تمام شفاء المريض وتأكد من تواجد كل الأدوية اللازمة طبقاً للبروتوكول والمستلزمات الطبية والتأكد من بعض المرضى على حسن المعاملة وتناول الأدوية والإشراف على الوجبات المقدمة للمرضى.

وأضاف أنه لابد على أهالي المحافظة اتباع الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والغسيل المتكرر للأيدي وعدم التواجد في تجمعات للحفاظ على صحتنا ومنع انتشار فيروس كورونا خاصة وإننا الآن في الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وقال إن عدد المتعافين من مرضي كورنا فى المحافظة زاد على أكثر من ٣٠٠٠ متعافى مما يؤكد أن هناك استجابة كبيرة للبرتوكول منذ الموجة الأخيرة، مؤكدا أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم على تواصل دائم لمتابعة وضع الحالات فى المستشفيات، وأن هناك تقريرا يوميا يتم عرضه عليه لتذليل أى عقبات.

وأوضح أن الوضع مطمئن فى المحافظة، وقال أرجو من المتعاملين على السوشيال ميديا تحرى الدقة فى أى بيانات عن مرض كورنا منعا لإزعاج المواطنين، خاصة أن مريض كورنا الذى يأتى لأى مستشفى عزل لا يتحمل مليما واحدا من الأشعة والتحاليل والعلاج.

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