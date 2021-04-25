الوضع مطمئن .. وكيل صحة بني سويف يتفقد قسم العزل بمستشفى الفشن

تفقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق ، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، قسم العزل بمستشفى الفشن المركزي لمتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا للتأكد من تواجد الفريق الطبي وتنفيذ البروتوكول المتفق عليه من وزارة الصحة لكل مريض وفقًا لحالته وطبقًا لتعليمات اللجنة العلمية.

وأكد «يوسف» ، على الطاقم الطبي الالتزام التام بإعطاء جرعات الأدوية وفقًا لمواعيدها المتفق عليها لحين تمام شفاء المريض وتأكد من تواجد كل الأدوية اللازمة طبقاً للبروتوكول والمستلزمات الطبية والتأكد من بعض المرضى على حسن المعاملة وتناول الأدوية والإشراف على الوجبات المقدمة للمرضى.

وأضاف أنه لابد على أهالي المحافظة اتباع الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والغسيل المتكرر للأيدي وعدم التواجد في تجمعات للحفاظ على صحتنا ومنع انتشار فيروس كورونا خاصة وإننا الآن في الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

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وقال إن عدد المتعافين من مرضي كورنا فى المحافظة زاد على أكثر من ٣٠٠٠ متعافى مما يؤكد أن هناك استجابة كبيرة للبرتوكول منذ الموجة الأخيرة، مؤكدا أن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم على تواصل دائم لمتابعة وضع الحالات فى المستشفيات، وأن هناك تقريرا يوميا يتم عرضه عليه لتذليل أى عقبات.

وأوضح أن الوضع مطمئن فى المحافظة، وقال أرجو من المتعاملين على السوشيال ميديا تحرى الدقة فى أى بيانات عن مرض كورنا منعا لإزعاج المواطنين، خاصة أن مريض كورنا الذى يأتى لأى مستشفى عزل لا يتحمل مليما واحدا من الأشعة والتحاليل والعلاج.

وقال إننى أتوجه إلى الفرق الطبية المتعاملة فى الجائحة بكل المحبة لخدمة أهالينا بالمحافظة، مؤكدا خلال حديثه مع الأطقم الطبية على ضرورة التفاني والإخلاص فى العمل، وأن يؤدى كل فرد من أفراد المنظومة الصحية واجبه المنوط به، مع الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، حتى نعبر هذه المرحلة الحرجة,

وشدد نائب المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وأن يتلقى أفراد الطاقم الطبي التطعيم ضد "كورونا" حفاظاً على سلامتهم الشخصية وسلامة المخالطين لهم، مؤكداً أن التطعيم لم يعد رفاهية، وإنما ضرورة مهنية لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.

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