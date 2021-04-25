مفتي الجمهورية يوضح حكم الصيام للمسافر.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه إذا سافر شخص من بلد لبلد يفطر على توقيت البلد الذي سافر إليه وذلك من باب التيسير عليه.

وأضاف مفتي الجمهورية في حواره ببرنامج "كتب عليكم الصيام" تقديم الإعلامي حمدي رزق والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الأخذ بالرخص في الشرع ليس تفلتًا من التكليف ولكن بسبب الانتقال من حكم إلى حكم بسبب الأحوال الطارئة، ومن أجل ذلك وردت الرُّخَص في الشريعة الإسلامية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه".

وأوضح أن كل إنسان مكلف حسب نفسه في ذلك، وهو أمين على دينه وضميره في معرفة مدى انطباق الرخصة عليه وتقدير الضرورة التي تسوغ له الإفطار.

وأكد أن الحالة التي يكون عليها سمة الشخص تنزل الشريعة بأحكام قراءة استثنائية لمواجهة الظرف الطارئ لحال الإنسان كى يستطيع أن يواجه بهذا الحكم الجديد الحالة الطارئة ثم يعود الحكم لسيرته الأولى، حيث إن الشريعة تأخذ بيد الإنسان، وفى بعض الأحوال يسقط التكليف تماما.