"ماستر كارد": عمليات الدفع الإلكتروني ارتفعت بنسبة 300%

بسبب كورونا..

قال محمد عاصم، مدير “ماستركارد” في مصر، إنهم قاموا بتسهيل طرق الدفع أثناء أزمة كورونا، فبدلاً من ضرورة دخول العميل على التطبيق في كل تعامل لإدخال الرقم السري، تم إعداد وسيلة أكثر آمنا.

وأضاف "عاصم"، في حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، الأحد، أن عمليات الدفع الإلكتروني في العالم ارتفعت بنسبة 300% في الفترة من عام 2019 إلى 2020 بسبب أزمة كورونا.





ولفت إلى أن الدفع الإلكتروني في مصر تضاعف في الفترة الأخيرة؛ حيث ارتفع 200% بدلاً من 40% نتيجة الجائحة، مؤكدًا تحرك الدولة لإصدار الإجراءات التي تسهل وسائل الدفع الإلكترونية.