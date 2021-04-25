رامز جلال لـ ريم مصطفى: صحتك تهد جبال.. فيديو

وقعت الفنانة ريم مصطفى ، ضحية حلقة اليوم السبت من برنامج "رامز عقله طار" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، المُذاع عبر فضائية "إم بى سى مصر".

وسخر "رامز جلال"، من ريم مصطفى، قائلا: "صحتك تهد جبال"، متابعا: "أيه الشعر الأصفر دا شاكيرا مصطفى داخله علينا".

ووقع العديد من الفنانين ونجوم الرياضة ومنهم مغني المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، من برنامجه السنوي "رامز عقله طار"، الذى يُعرض على قناة "mbc مصر".

ويواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

