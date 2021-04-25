محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

صوت عقارب الساعة حاد كنصل سكين يقطع هدوء الفجر

مرت سنوات ومازال صدري يحتفظ بأحزاني

ومشاعر الفراق كقبضة يد قوية

تعصر القلب

أحمل بذاكرتي تفاصيل الأيام الأخيرة

ونظراته الصامته وهي تعلن عن الرحيل

علي فراش الموت كان هو في منتهي القوة

اما انا ففي منتهي الضعف

مرت سنوات ولم يساعدني الوقت

لأقول أن العناد قادني مراراً للمضي في طريقي

بعيداً عنك

ومنعني كبريائي بالاعتراف بأن عنادي هو تمرد

علي خطوات آمة في ظله

وحياة مستقرة واضحة الملامح لم أعيشها بعد

مرت سنوات ولم يساعدني الوقت

لأقول أنني مدينا له بكل شئ

نعم اهتزت خطواتي بعد الرحيل

ولكنه ترك بذاكرتي ادق التفاصيل

عن حياته ومبادئه وأفعاله لترشدني أينما كنت

أيها الوقت إذا تلاشت الذكريات

وانمحت بدون تترك أثراً

فسوف انظر دائما الي المرآة

كي اراه بوضوح في ملامحي

وفي خطواتي وعنادي وكبريائي

علي يقين أن رسائلي ستجد طريقها

فسوف اكتبتها سطرا سطرا بخط اليد

والدي العزيز.. كم اشتاق إليك