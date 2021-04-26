لطلبة الجامعات .. أفضل ميزات لتسهيل البحث وحفظ المحتوى على متصفح جوجل .. صور

أطلقت شركة جوجل الأمريكية، خلال الأيام القليلة الماضية، عددا من الميزات المهمة والتى طال انتظارها على متصفحها Google Chrome جوجل كروم، فى آخر إصدار له وهو كروم 90 .



وبحسب موقع Android Central فإنه من ضمن الميزات التى أطلقتها جوجل على متصفح كروم هى ميزة Copy Link to Highlight والتى تساعد طلبة الجامعات تحديدا وكذلك الباحثين، فى سهولة البحث عن أشياء محددة فقط داخل كتب علمية وأبحاث قد تصل لمئات الصفحات بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها مع الأصدقاء.



وباختصار تعمل ميزة Copy Link to Highlight على ربط جزء معين من النص الذى تبحث عنه برابط إلكترونى، وعند إرساله يتم فقط ظهور الجزء الذى تبحث عنه داخل الكتاب أو البحث الطويل، مما يوفر ساعات من الجهد والعمل، وللقيام بتفعيل ميزة Copy Link to Highlight يجب اتباع الخطوات الآتية :

من متصفح كروم ، حدد جزءًا من النص الذي تريد مشاركة رابط مباشر إليه.

انقر بزر الماوس الأيمن على النص.

حدد خيار Copy Link to Highlight.

سيتم نقلك أنت أو الشخص الذي تشارك الرابط معه مباشرةً إلى النص المميز في الصفحة المعنية، وهذه الميزة مدعومة في إصدار كروم 90 والإصدارات الأحدث، حيث تعمل الميزة على هواتف آيفون وأندرويد وكذلك إصدار سطح المكتب.

وبدأت هذه الميزة في الظهور على متصفحات سطح المكتب ، وأجهزة Chromebook ، وأجهزة Android و iOS. إذا كنت قد قمت بالتحديث إلى الإصدار 90 وما زلت لا ترى خيار مشاركة الروابط للنص المميز ، فيمكنك تمكينه يدويًا في إعدادات علامة Chrome. إليك الطريقة.

شارك هذا الرابط مع شخص ما ، أو إلصقه في علامة تبويب أو نافذة متصفح أخرى.

كيفية تشغيل رابط النسخ



من متصفح كروم chrome://flags في شريط العناوين

ابحث عن نسخ الرابط إلى نص، ومن القائمة المنسدلة ، بدّل الإعداد إلى "مفعل".



في الجزء الأسفل من الشاشة ، انقر فوق الزر إعادة تشغيل متصفح كروم .



بمجرد إعادة تشغيل متصفح كروم ، يجب أن تكون قادرًا على تحديد نص معين لمشاركة الروابط إليه.

