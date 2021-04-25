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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمهور يتفاعل بقوة مع منير في حفله على مسرح النافورة بالأوبرا.. (صور)

محمد منير
محمد منير

أحيا اليوم  الفنان محمد منير، حفلا رمضانيا بدار الأوبرا المصرية ، على مسرح النافورة الخارجي، وذلك ضمن البرنامج الفني الذى أعدته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني؛ للاحتفال بشهر رمضان الكريم.

 

وتفاعل الجمهور  بقوة مع منير خلال الحفل والذي غنى طول الوقت وهو جالس على كرسي .

 

وقدم  منير مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء، وتمثل محطات هامة في مشواره الفني ورحلة من الغناء امتدت لأكثر من 42 عاما، وتعبر عن قضايا وهموم الوطن وتعكس نبض وإحساس الشارع والمواطن، ومنها الوطني والديني والاجتماعي والعاطفي.

 

ووجه منير التهنئة لجموع المصريين بالشهر الكريم وذكرى أعياد تحرير سيناء، التى تتواكب مع ليلة إقامة الحفل، وأكد أن مصر القوية ستظل تفخر بجيشها وجنودها البواسل وبشعبها الأبي الكريم، كما يوجه منير مجموعة رسائل هامة للجمهور خلال الحفل.

 

وكانت دار الأوبرا المصرية شددت على ضرورة الالتزام التام بكل الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة.

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