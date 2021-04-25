قرار عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد صواريخ غزة الأخيرة

الجيش الإسرائيلي يقلص مساحة الصيد في غزة بعد التصعيد الأخير

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع غزة، وذلك بعد استمرار التوترات بين جيش الاحتلال وحركة حماس، والتي أسفرت عن تبادل قذائف صاروخية خلال الأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "في ختام مشاورات أمنية في ضوء مواصلة اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل يعلن الجنرال غسان عليان عن تقليص مسافة الصيد البحري في قطاع غزة من 15 ميلًا بحريًا الى 9 ميلًا وذلك ابتداء من الساعة 6 صباحًا وحتى إشعار آخر".

وأضاف: "تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منها وتداعيات أعمال العنف المرتكبة ضد مواطني إسرائيل".

ويأتي ذلك ضمن موجة تصعيد بين الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل منذ يومين، تخللها إطلاق أكثر من 40 صاروخا من القطاع صوب بلدات غلاف غزة.

ومساء يوم الأحد، أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، مباحثات مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين لتقيم الحالة الأمنية في القطاع، بينما أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه طلب اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر ”كابينت“، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.