برلماني يشيد باستمرار التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل

أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، بإهتمام القيادة السياسية، ومتابعتها المستمرة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدا بإستمرار التدفقات المالية لصالح منظومة هذه المنظومة من أجل تحقيق الهدف الأساسي من إنشائها.

وأضاف "حماد" في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت طفرة هائلة في القطاع الصحي في مصر، ولافتا إلى استمرار الجهود في عمل تغطية صحية شاملة لجميع المصريين، والحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الأمنه، وأن تكون ذات جودة عالية ودون مواجهة أي معاناة مالية لدفع تكاليف الخدمات الصحية.

وطالب عضو البرلمان الجميع بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية، خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا بشكل كبير هذه الفترة والدخول على موجه ثالثة من المرض.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن الهدف الأساسي من إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل هو تقديم العلاج المتطور على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري وبالأخص الفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية.



كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول إستعراض تطورات العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوضع الراهن لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.

ووجه الرئيس السيسي بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء المنظومة وذلك بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.



وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحاورها المختلفة، خاصةً التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى، والتي أثبتت نجاحاً وإقبالًا ملموسًا، وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي شهدت بداية التشغيل الرسمي للمنظومة، إلى جانب محافظات التشغيل التجريبي الأخرى، خاصةً من حيث عدد الوحدات والمراكز والمستشفيات، وعدد المواطنين المسجلين في المنظومة وعدد الخدمات الطبية المميزة المقدمة لهم.

