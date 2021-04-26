فارس بلا جواز الحلقة 13.. القبض على ديمة بياعة وظهور عروسة جديدة

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 13 تطور جديد فى الأحداث، إذ يتخلص فارس “مصطفى قمر” من زينة “ديما بياعة” بعد معرفته بحقيقتها وانها كانت ترغب فى الاستيلاء على ميراثه بعد الزواج منه من خلال السحر.

وتطرق "فارس بلا جواز" الحلقة 13 الى ابلاغ فارس الشرطة ليتم القبض على زينة وعمها برهام “سامى مغاوى” والتى كانت اتفقت معه.

وكما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 13 ظهور عروسة جديدة ضمن نزلاء الفندق الخاص بفارس وهى سلمى “هنادى مهنى” ويحاول فارس التقرب منها إلا أنه يكتشف ايضا معاناتها من بعض الأزمات النفسية وعصبيتها الزائدة.

ولقى مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 13 تورط فارس معها حيث رغم كل ما تعانى منه سلمى الا انه يرغب فى الزواج منها وبعد الاتفاق على كل تفاصيل من مهر وشبكة وغيرها تقرر سلمى تخدير فارس لتنتهى الحلقة عن هذا الحد.

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 12 تطورا جديدا فى الأحداث، وتقرر الغجرية زينة “ديما بياعة” الزواج من "فارس" مصطفى قمر.

وتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 12 إلى أن يلحق بـ “زينة” عمها برهام “سامى مغاوى” الذى يرغب فى أن تتزوج من غجرى مثلها.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 12 إقناع زينة لعمها بزواجها من فارس بعد أن يعلم مهرها ومؤخر الصداق والمكاسب التى تعود عليهما بعد هذه الزيجة.

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 10 تطورات جديدة في الأحدث، وتقرر صابرة “بشرى” قتل فارس “مصطفى قمر” للأخذ بالثأر، وتتهم شقيقه بقتل والدها.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 10 مواجهة بين صابرة وفارس الذي أكد لها أنه وحيد وليس له أشقاء وأن ما تفعله يدفعها إلى السجن.

وفي مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 10 يقرر فارس الهروب من صابرة ويلقي بنفسه من شرفة غرفتها ما يتسبب في إصابته ويتم نقله إلى المستشفى.

ويواصل مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 10 مغامرة جديدة، ويتم التحقيق مع كل المتواجدين في الفندق من أجل معرفة الشخص الذي شرع في قتل فارس، وهو ما يدفع صابرة إلى الهرب من الفندق.