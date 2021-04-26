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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل الأوسكار.. Another Round يفوز بجائزة أفضل فيلم دولي

Another Round
Another Round

كما كان متوقعا، فاز فيلم Another Round بجائزة أفضل فيلم دولي متفوقا على منافسيه على جوائز الأوسكار في هذه الفئة لعام 2021.

وسخر مخرج الفيلم أثناء تسلمه الجائزة من قصة فيلمه الذي تدور أحداثه حول أربعة أصدقاء مدمنين على شرب الكحول ويحاولون إثبات نظرية معينة من خلال الحفاظ على نسبة من الشراب في أجسادهم.

ترشيحات الأوسكار

نالت العديد من الأعمال نصيبها من التتويج منذ تفوقها في قوائم الترشيحات وعلى رأسها فيلم نتفليكس الأبرز هذا العام MANK، الذي نال 10 تنويهات على رأسها أفضل فيلم وأفضل ممثل لبطله جاري أولدمان. 

إلا أنه من المتوقع ألا يحصل على جوائز في فئات التمثيل الرئيسية، لكن حظوظه قوية في الفئات الفنية مثل تصميم الإنتاج.

بذل منتجو حفل الأوسكار جهدا كبيرا حتى يظهر النجوم والمرشحين على السجادة الحمراء بأنفسهم، وعدم اللجوء إلى المنصات الإلكترونية التي برزت خلال موسم الجوائز هذا العام أبرزها تطبيق زووم. 

تستعد المخرجتين كلوي تشاو وإيميرالد فينيل لليلة هائلة من التتويج بعد ترشح فيلميهما على قوائم الأفضل سينمائيا وتمثيليا وإخراجيا، وحققتا نصرا تاريخيا كأول مرة يترشح فيها امرأتين وتكون واحدة منهما وهي تشاو الأقرب لحصد جائزة أفضل مخرج متفوقة على الرجال. 

تهيأت زوجة الممثل الراحل تشادويك بوسمان لنيل جائزة أفضل ممثل التي حصدها في العديد من الجوائز هذا العام، فيما عدا البافتا التي ذهبت إلى منافسه السير أنتوني هوبكينز.

ورغم فرصه الضعيفة في الفوز إلا أن الممثل ريز أحمد دخل التاريخ كونه أول مسلم يترشح لنيل جائزة أفضل ممثل في دور بطولة، واحتفت به العديد من وسائل الإعلام العالمية.

ستحصد فرانسيس مكدورماند بطلة فيلم NOMADLAND  وفق توقعات نقاد الفن حول العالم، فيما ينتظر دانيال كالويا ليلة موعودة مع أوسكار أفضل ممثل مساعد، وبطلة الفيلم الكوري MINARI  يون يو جونج تعيش أزهى أيام حياتها بعد اقترابها من جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة. 

ورغم حظوظهن الضعيفة في الفوز إلا أن عدد من النجمات النساء سيتألق في إطلالاتهن وحضورهن لحفل الأوسكار هذا العام بعدما احتفلن باختيارهن ضمن الأعمال المرشحة. ِ

تضم القائمة العديد من النجمات على رأسهن كاري موليجان، فيولا ديفيس، فانيسا كيربي،أندرا داي، وأوليفيا كولمان، جلين كلوز، أماندا سيفريد، ماريا باكالوفا. 

 

 

 

 

الأوسكار Another Round أفضل فيلم دولي النسخة 93 لتوزيع جوائز الاوسكار جوائز الأوسكار

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