بإشراف عميدة إعلام.. جامعتا القاهرة وعجمان تنظمان ويبينار للإنتاج التليفزيوني.. الأربعاء

تنظم جامعة القاهرة وجامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء القادم الموافق 28 من شهر إبريل الجاري "ويبينار" بعنوان "رؤية" في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة ، حيث يتم خلاله عرض أعمال الطلاب بالجامعتين، مع تنوعها في مجال تقنيات الإنتاج، بالتركيز على الإنتاج التليفزيوني القصير، والسرد البصري.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية جامعة القاهرة، وتبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية، مع الجامعات العربية والعالمية، حيث تقام الندوة عبر الإنترنت تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور كريم الصغير ، مدير جامعة عجمان ، وبإشراف الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور حسام سلامة، عميد كلية الإعلام جامعة عجمان .

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وتتولى أعمال التنسيق الدكتورة بسنت مراد، الأستاذ المساعد ومدير مركز التدريب بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة صفا عثمان، الأستاذ المشارك ورئيس قسم الإذاعة بجامعة عجمان.

من جانبه ، قالت الدكتورة هويدا مصطفى ، بأن "الوبينار" الذي يرفع شعار "Discover a Talent Beyond Frame " يستهدف عرض الأعمال الطلابية المصورة، ونقدها فنيا من قبل لجنة من الخبراء والمتخصصين ، حيث تستضيفهم "إعلام القاهرة" وهم الأستاذ إبراهيم السيد، المخرج بالتليفزيون المصري، والأستاذ هاني سمير، مخرج ومنتج الأفلام الوثائقية، والأستاذ هيثم كرم، المونتير السينمائي.

وفي ذات السياق أوضحت الدكتورة بسنت مراد، إن هذه الفعالية تسعى إلى تحقيق التبادل الثقافي، من خلال إطلاع طلاب الجامعتين على أعمال بعضهما، وتبادل الخبرات وتنويعها في مجال تقنيات الإنتاج، بالتركيز على الإنتاج التلفزيوني القصير، الذي لا يتطلب إمكانات مادية كبيرة، وإنما يحمل رؤية فنية وموهبة من صغار صناع الأفلام.

وأشارت إلى تنوع الأعمال التليفزيونية المشاركة ما بين التقارير، والأفلام القصيرة، وإعلانات الخدمة العامة ، لتمثل رؤية وإبداعات الطلاب من مختلف الأقسام التي تهتم بتطبيق تقنيات السرد البصري .