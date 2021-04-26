عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تعطله في الهواء.. ركاب قطار الموت يتسلقون القضبان.. صور

صدى البلد

إن أبرز التساؤلات المفزعة التي قد تطرأ إلى عقلك أثناء ركوب الألعاب الخطيرة في مدينة الملاهي هي "ماذا لو سقطت من هذا الارتفاع؟"، لكن تعطلها على نفس القدر من الارتفاع قد يعد أمرًا مثيرًا للذعر.

 

في مشاهد مثيرة للرعب، اضطر الركاب للنزول من أعلى قطار الموت متسلقين القضبان داخل مدينة ملاهي في المملكة المتحدة البريطانية نتيجة تعطله على ارتفاع عالي.

 

كان على الموظفين توجيه الركاب إلى أسفل من ارتفاع 64.9 مترًا لقطار الموت Big One في مدينة ملاهي Blackpool Pleasure Beach بعدما ظلوا عالقين في الهواء لساعات.

 

تم نشر صور ومقاطع فيديو لعملية الإنقاذ المرعبة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الركاب وهم يسيرون على القضبان بعدما صعدوا عليه بالعربات.

 

قال أحدهم: "يا إلهي.. كان على الموظفين أن يسيروا كل واحد بأمان، ثم إرساله حول المسار فارغًا عدة مرات بعدها عدنا إلى المنزل قليل من الإثارة.. لكن كل شيء على ما يرام".

 

وعلق آخر: "أخي في بلاكبول وأرسل للتو مقطع فيديو لأشخاص عالقين في قمة Big One ويضطرون إلى السير للنزول منها".

 

عندما تم افتتاح قطار الموت الذي تبلغ تكلفته 12 مليون جنيه إسترليني والمعروف سابقًا باسم بيبسي ماكس، في عام 1994، كان أطول وأشد لعبة أفعوانية في العالم.

SEI_76047903
SEI_76047903
SEC_76248322
SEC_76248322
ملاهي قطار الموت رعب التواصل الاجتماعي المملكة المتحدة العالم الموظفين العرب مليون جنيه المملكة المتحدة البريطانية خطير مقطع فيديو الألعاب تعطل الركاب القضبان الموت أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

شاهد.. معركة شرسة بين أسد وجاموس حتى الموت.. والفائز غير متوقع | صور

صائد ثعابين يحذر من تواجد الفئران داخل المنزل.. صور

عمره 6 آلاف سنة.. اكتشاف تاريخي في السعودية | صور

ترشيحاتنا

دراسة: عادة سهلة ورخيصة تحمى من فيروس كورونا

ألمانيا تصل إلى أكثر من 3.2 مليون إصابة بكورونا

حفل الأوسكار .. Nomadland يوافق التوقعات ويفوز بجائزة أفضل فيلم

الجيش الإسرائيلي يتخذ قرارا جديدا بشأن الصيد بقطاع غزة

للمرة الثانية تاريخيًا.. أضخم سمكة قرش أبيض تعبر الأطلسي وتهدد الشواطئ| صور

لحظة مؤلمة.. شاهد فتاة تنتزع جميع رموشها أثناء وضع المكياج | صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوادر خناقة بين محمد رمضان ومحمد إمام .. تعرف علي التفاصيل

طارق شوقى يعلن موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية ..فيديو

خناقة بين رمضان صبحى وحسام حسن فى مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى

أول تعليق من ممدوح عباس بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور

قرار عاجل من التعليم: نهاية العام الدراسي لسنوات النقل آخر أبريل.. فيديو

قرار جمهوري بـ إعلان حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر

قرار رئاسي واستقالة ومصير الامتحانات.. 3 أحداث ساخنة في آخر 24 ساعة

رد فعل محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

فيديو

فيديوجراف .. يوليو القادم .. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

للمرة الثانية .. محمد رمضان يسخر من الفنان إسماعيل ياسين.. القصة الكاملة

فيديوجراف.. إعلان حالة الطوارئ في مصر لهذا السبب

فيديو جراف.. آخر تصريحات الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: هو فى إيه

فاطمة يوسف تكتب: التوحد علاج أم تأهيل؟

د. علاء الشال يكتب: كم ستكلفك الابتسامة في وجوه الناس؟

كواعب أحمد البراهمي تكتب: عيد تحرير سيناء

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

د. كمال الدسوقي يكتب: صوموا تصحوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

كيف نجت مصر من خريطة الدم

أحمد فرغلى رضوان

«لعبة نيوتن».. والجاذبية الفنية

د.سالم الكتبي

حرب باردة جديدة ...!

مني أحمد

صباح الخير يا سينا

شريف سمير

قسم «الرقيب الفنان»

إبراهيم شعبان

صمت المدافع في ليبيا.. حديث عن التغيير والأوهام «1-2»

د.مجدي بدران

كيف يعزز الصيام البنية الشبكية العصبية؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: القوة السيبرانية الأولى

اﻟﻤﺰﻳﺪ