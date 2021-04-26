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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. تحرك عاجل من محافظ القاهرة ضد مخالفة بمدينة السلام

صدى البلد

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة  مسئولي المنطقة الشرقية وحي السلام اول  بإزالة مخالفة تحويل من سكني إلى تجاري بالعقار رقم 127 تقسيم عمر بن الخطاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك العقار.

وشدد محافظ القاهرة  في تصريحات له على ضرورة التصدي الفوري لجميع صور المخالفات وعدم السماح بعودة فوضى البناء المخالف مرة أخرى نفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي بكل حزم لمخالفات البناء وإعلاء كلمة القانون.
وكانت غرفه العمليات بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغا اليوم من سكان تقسيم عمر بن الخطاب الذين يتضررون من تحويل مالك العقار رقم 127 بعض الوحدات السكنية إلي تجاري مخالفا القانون ومحدثا تلفيات بالعقار.

 

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وعلى الفور وفي استجابة سريعة لشكاوى سكان التقسيم عمر بن الخطاب وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة التعامل مع المخالفة على الفور.

وفي سياق مختلف وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل العام والنقل الجماعي بعد دخول قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية حيز التنفيذ ، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز وإنتظام سير العمل بها مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تكثيف الحملات على جميع مواقف السيرفيس لمتابعة التزم جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائياً وثبات أسعارها مؤكدًا أن أي زيادة من جانب السائقين في التعريفة سوف يعرضهم للمسائلة القانونية .

وأكد محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أى زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 ، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الاجرءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

 

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محافظ القاهرة حي السلام حويل من سكني إلى تجاري تقسيم عمر بن الخطاب المنطقة الشرقية محافظة القاهرة

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