مسلسل كله بالحب الحلقة 14 .. محاولات من زينة والسعدني للحفاظ على الفيلا

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل “كله بالحب ” العديد من الأحداث المشوقة حيث قام المحامي صبحي بنصيحة إلهام “صابرين” ووعدها بالوقوف بجانبها خاصة بعدما أصبحت حاضنة بعد حملها.

بينما جاء في هذا التوقيت كل من دهب “زينة" وطارق “أحمد السعدني”، وتفاجأوا من وجوده بينما مثّل المحامي إنه لا يعرفهما وقام بتعريفه بنفسه.

قامت دهب بمواجته، وقال لها صبحي إنه يعلم ما يفعل وإنه يريد الحفاظ على الفيلا، وقالت دهب للمحامي إنها تحب طارق وإختارته لكي يكون بجانبها.

مسلسل “كله بالحب" بطولة كل من الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

ويعرض مسلسل "كله بالحب" على قنوات: النهار - النهار دراما - روتانا دراما - osn - منصة فيو Viu.