شوقي غريب يكشف تفاصيل جدول المنتخب في أولمبياد طوكيو

أكد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن مجموعة الفراعنة في الأولمبياد صعبة على الجميع، سواء الأرجنتين أو إسبانيا أو أستراليا أو مصر.

وقال في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "سأسافر الأولمبياد بقائمة قوامها 18 لاعبا فقط و4 بدلاء، منهم حارس مرمى، وأنوي ضم 50 لاعبا لمعسكر المنتخب الأولمبي القادم، استعدادا للمشاركة في الأولمبياد، منهم الثلاثة الكبار، بواقع 4 لاعبين في كل مركز".

وأوضح: “30 يونيو هو آخر موعد للإعلان عن القائمة النهائية التي ستشارك في أولمبياد طوكيو، أول يوم لنا في طوكيو يوم 16 يوليو".

وواصل: "أرسلنا خطابا إلى ليفربول بعد مباراة جزر القمر، لإبلاغه برغبتنا في ضم صلاح؛ للمشاركة في الأولمبياد، تضمّن كل معلومة يحتاجها ليفربول عن المنتخب من مواعيد التدريب والإقامة وموعد أول تدريب، وكل ما يحتاجه ليفربول، وكان ردهم أنهم يدرسون الموقف وقرار ليفربول هو القرار المهم".