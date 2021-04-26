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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علي جمعة يكشف حقيقة اختلاف موعد الإفطار في القاهرة ومدينة 6 أكتوبر

صدى البلد

هل يختلف موعد الإفطار في أكتوبر عن القاهرة ؟ .. كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن حقيقة وجود اختلاف في التوقيت بين القاهرة ومدينة السادس من أكتوبر مما يترتب عليه فساد الصوم.

وأجاب علي جمعة، في فيديو له، أن مدينة السادس من أكتوبر ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 160 مترا وهذه المسافة لا تؤثر في التوقيت سوى ثواني معدودة.

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وأشار إلى الدرجة 120 كيلو، وهذه الدرجة تقضيها الشمس في حوالي أربع دقائق، والمعنى أنه لو ارتفع إنسان بمقدار 120 كيلو ارتفاع عن سطح الأرض فستغيب الشمس عنده بعد الموجود على سطح الأرض بأربع دقائق.

 

وتابع: بالنسبة لسكان أكتوبر فعندهم الارتفاع 160 مترا فقط وهذه كلها تفرق ثواني معدودة، منوها أن مؤذن القاهرة عند الأذان يفعل شئ يسمى التمكين وهو يقدر بـ40 ثانية بعد غروب الشمس وحينما ينتقل الصوت من مبنى الإذاعة بالقاهرة إلى الأجهزة يأخذ حوالي 40 ثانية للانتقال فحينما نسمع الاذان من التليفزيون يكون بعد 80 ثانية من الغروب.

 

وأكد أن من قال إنه بين أكتوبر والقاهرة ثلاثة دقائق وإفطارهم تسرع وخطأ ، لأن الحقيقة أن الإفطار صحيح ولا شيء فيه.

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