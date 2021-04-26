التموين : استلام 487 ألف طن قمح حتى الآن

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواقع التي تم تحديدها لاستلام القمح تعمل على مدار الساعة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراَ في رمضان.

وقال المصيلحي ، إنه تم تحديد 450 موقع قبل موسم التوريد الذي يبدأ في محافظات الصعيد في 15 ابريل الجاري، وفي الوجه البحري من 20 ابريل بالأماكن كثيفة الزراعة من محصول القمح لتقريب المسافة الي المزارعين، مؤكدا أن جميع مواقع الاستلام مفتوحة أمام الجميع بدءاً من صغار المزارعين وصولاَ الي أصحاب المزارع الكبيرة .

وأشار إلى أن اللجان لن تتسلم الأقماح المتلاعب فيها بالخلط، وأضاف أن الدولة قد وفرت 16 مليار جنيهاَ لصرف مستحقات المزارعين، مشيراَ إلى أن عمليات صرف المستحقات ستكون خلال 72 ساعة من التوريد .

هذا وقد تلقي الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، من غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة عمليات توريد القمح تقريراَ يفيد بأن إجمالي ما تم توريده وصل إلى "487 ألف طن قمح" بجميع المواقع.

وأشار أحمد كمال - المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إلى أن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المقررة لاستلام القمح وحل أي أزمات أو عقبات قد تواجه اللجان أو الموردين.

وأكد كمال ، أن الدكتور على المصيلحى – وزير التموين والتجارة الداخلية ، يتابع بنفسه عمليات التوريد بالمواقع، ويتابع أيضاً التزام الصوامع سواء العاملين أو الموردين بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكل للكمامات.