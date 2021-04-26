الكيلو ب 30 جنيها.. الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الليمون

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الليمون ارتفعت هذه الأيام ليصل سعر الكيلو إلي 30 جنيهًًا بدلا من 15 جنيه منذ أيام.

ولفت “أبوصدام” خلال تصريحات له اليوم، إلى أن أسعار الليمون سوف ترتفع الأيام القادمة ارتفاعا كبيرا إن لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة للحد من هذا الارتفاع المتوقع.

وأضاف ابوصدام، أن ارتفاع أسعار الليمون إلي ضعف أسعاره تقريبا يرجع إلى الإفراط في عمليات التصدير حيث أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ارتفع بنسبة 10% عن مثيلها في نفس التوقيت من العام الماضي وبلغ إجمالي صادرات مصر من الموالح وحدها ما يزيد عن مليون و600 ألف طنًا.

وأضاف أن حلول شهر رمضان المبارك وزيادة الطلب علي استهلاك الليمون محليا واستخدامه بكثرة لزيادة المناعة لمواجهة فيروس كورونا لاحتواء الليمون علي فيتامين C، سبب أساسي لارتفاع أسعار الليمون .

وأوضح أن التغيرات المناخية أدت إلي سقوط كميات كبيرة من أزهار الليمون حيث تعتبر أشجار الليمون حساسة جدا للتغيرات.

وتابع ابو صدام أن قلة عدد أشجار الليمون وضعف الانتاجية في الوقت الحالي عاملان مهمان في ارتفاع الأسعار فأشجار الليمون تقلصت في الفترة الأخيرة وأصبحت نسبتها لا تتعدى 10% من إجمالي أشجار الموالح في مصر نتيجة تخلص عدد كبير من مزارعي الليمون من الأشجار بالتقليع في السنوات الماضية لعدم جدواه اقتصاديا، ومع كثرة نظام التصويم لأشجار الليمون تقل أعمار الأشجار؛ مما قلص المساحة المثمرة إلى نحو 40 ألف فدان فقط بمتوسط إنتاجية 10 أطنان للفدان.