رئيس الوزراء : مصر استطاعت الحفاظ على مقدراتها رغم الأزمات التي يمر بها العالم في مواجهة كورونا

أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 174) لسنة ۲۰۲۱ ، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ۲۰۲۱ م.



و قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إننا ندرك حجم الجهد في الحفاظ على مقدرات مصر رغم الأزمات التي يمر بها العالم نتيجة لإنتشار فيروس كورونا وعدم الإستقرار الذي تشهده بعض دول المنطقة .



واضاف - خلال إلقاء بيان إعلان حالة الطوارئ - أن مصر رغم هذه الظروف استطاعت بنجاح وصلابة أبناءها أن تمر هذه الأزامات وتحقق معدل نمو إيجابي .



واشار إلى أنه في ظل حجم التهديدات نجد من يحاول زعزعة أمن مصر ، مؤكدا أن تهديدات الأمن القومي تقابل بعيون يقظة من كل من رجال القوات المسلحة والداخلية.



وأوضح أنه في ظل هذه الظروف أدعوا مجلس النواب للموافقة على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على النحو الذي جاء به قرار رئيس الجمهورية .



ونص القرار رقم 174 لسنة 2021، إنه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.