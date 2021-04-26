أشد فتكا| عضو لجنة الفيروسات تحذر من أعراض الموجة الثالثة لـ كورونا

أكدت الدكتور وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الموجة الثالثة من جائحة كورونا "كوفيد 19" أشد خطورة وفتكا من الموجتين الأولى والثانية.

وأوضحت "أنور" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أعراض الموجة الثالثة من جائحة كورونا جديدة؛ ومنها صعوبة في الحركة، همدان في الجسم، كثرة النوم، كما تتمثل خطورتها في أنها تؤدي إلى الجلطات، معقبة: "ارتفاع درجات حرارة الجسم ليس شرطا في الأعراض الجديدة لـ فيروس كورونا كما يعتقد البعض".



وأكدت "أنور"، أن الشكوى من مصل فيروس كورونا شائعات، لأن الاستفادة التي حصل عليها الناس من مصل فيروس كورونا أكثر بكثير من الذين اشتكوا من المصل، والذين عانوا من بعض المضاعفات، مؤكدة "يجب التطعيم لأن الفيروس أقوى وأشد خطورة في الموجة الثالثة".



وأشارت " أنور" إلى أن شهر رمضان الكريم والتجمعات الأسرية فيه وقت الإفطار، وتكتل الناس عند شراء السلع الغذائية، كل هذا يؤدي إلى تزايد سريع في أعداد المصابين بـ فيروس كورونا، معقبة: "يجب الناس تأخذ حذرها وتقلل من الاتصالات المباشرة مع البعض".



وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، أنه لا يوجد أي فيروس جديد الآن في مصر، غير فيروس كورونا المستجد، ولم يثبت أي شيء عن وباء جديد كما نسمع من قبل السوشيال ميديا وبعض المواقع الكاذبة التي تهدف إلى ترويع الناس وتخويفهم.



واختتمت أنور حديثها قائلة: نصيحتي لكل من يستهتر بـ فيروس كورونا اللعين، أنظر لأعداد الوفيات وأنت تعلم حجم وخطورة الفيروس، متابعة: "اتضح أن الفيروس لا يستهدف فقط الكبار سنا أو الذين يعانون من أمراض مزمنة، ولكنة يستهدف صغار السن أيضا، والذين لا يعانون من أية أمراض".

الإصابات والوفيات في رمضان

من جانبها أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ارتفاع أعداد الإصابات بـ فيروس كورونا بشكل ملحوظ في الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.



وأوضحت وزارة الصحة، أن إجمالي، إصابات فيروس كورونا في أول 11 يوما من شهر رمضان، بلغ 9351 حالات إيجابية جديدة، بإجمالي 472 حالة وفاة.

وأضافت وزارة الصحة، أن الزيادة ترجع إلى اقبال المواطنين على الأسواق لشراء مستلزمات رمضان، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، وارتفاع عدد الوفيات يرجع إلى وصول الحالات المصابة بـ فيروس كورونا إلى المستشفيات متأخرا من 7 الي 10 ايام إصابة.

الموجة الثالثة أصعب

وحذرت وزيرة الصحة من خطورة الموجة الثالثة لفيروس كورونا حيث أكدت أن العالم أجمع يشهد زيادة في عدد إصابات الموجة الثالثة أكثر من الأولى والثانية.