برلماني يوضح أهمية صدور قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات..فيديو

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن من حق كل مواطن مصري أن يتلقى خدمته من داخل مرافق الدولة العامة من خلال موظف سوي وأمين وملتزم وهذا من أجل إرضاء المواطن وطمأنته.

وأضاف عبد الفضيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولي المصرية " : أنه خلال الفترة الأخيرة الماضية شهدنا العديد من القضايا المشينة والتي ترتبط بتعاطي المخدرات وبالتالي كان يجب إصدار قانون ينص علي معاقبة الموظفين الذين يتناولون المواد المخدرة .

وأوضح عبد الفضيل، أن اليوم انتهينا من مشروع قانون إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات بمجلس النواب وسيتم عرض مشروع القانون علي اللجنة العامة مؤكدا أن القانون راعى الموظفين المرضي الذين يتعاطون أدوية تنطبق تحت مسمي " الجدول " مع تقدم ما يثبت ذلك .