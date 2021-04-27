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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم : أشكر المعلمين على جهودهم المضاعفة لإتمام الامتحانات في هذا العام الاستثنائي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، رسالة شكر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، للمعلمين والمراقبين والاداريين المشاركين في امتحانات شهر ابريل.

 

قال وزير التربية والتعليم : أشكر جموع السادة المعلمين والمراقبين والاداريين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لإتمام هذه الامتحانات في عام استثنائي بكل المقاييس.

 

وأكد الوزير، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان مجمع.

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وأضاف وزير التربية والتعليم : بحساب بسيط نرى ان قرابة ٥ مللايين من ابنائنا الطلاب قد أتموا الامتحانات المجمعة في أول أيام امتحانات شهر ابريل ، وسوف نستكمل هذه الامتحانات للصفوف الاخرى تباعا خلال الساعات القادمة .

 

وانطلقت أمس الاثنين ، امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل (الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي والصفينين الأول والثاني الثانوي)، بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

 

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي  الامتحان المجمع فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والجغرافيا، كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة العربية والرياضيات (1) والرياضيات (2) (الشعبة العلمية)، ومواد اللغة العربية والرياضيات (1) والتاريخ (الشعبة الأدبية).

 

كما أدى طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثانى الإعدادى، الامتحان المجمع في المنهج الدراسي لشهر أبريل، وهو الامتحان الأخير فى العام الدراسى الجارى 2021/2020.



حضر مليون و962 ألفا و296 طالبا/طالبة بالصف الخامس الابتدائي لأداء الاختبار المجمع من إجمالي 2 مليون و26 ألفا و376 طالبا/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.84%.

 

كما حضر مليون و776 ألفا و974 طالبا/طالبة بالصف الثاني الإعدادي من إجمالي مليون و840 ألفا و60 طالبا/طالبة، حيث بلغت نسبة الحضور 96.57%.

 

وقررت الوزارة أن تكون نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

طارق شوقي وزير التربية والتعليم امتحانات شهر ابريل المعلمين طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان مجمع

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