أسماء ضحايا حادث تصام قطار السويس بسيارة نقل

كشفت مصادر رسمية بصحة السويس، هوية ضحايا قطار السويس.



قالت المصادر إن الحادث أسفر عن مصرع سعيد السيد سلمان علي، 35 عاما، مقيم بالشرقية، وإصابة عربي محمود حسن، ٥٤ سنة، الشرقية، باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات وسحجات.

ووقع قبل قليل حادث تصادم قطار السويس بسيارة نقل.



أشارت المصادر إلى تصادم سيارة نقل تحمل طوب بقطار 115 السويس - الإسماعيلية بمزلقان قرية عامر بالجناين.



ووجهت اسعاف السويس، بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفي السويس العام.