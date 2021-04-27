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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن تفشي كورونا في الهند

صدى البلد

حذرت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، من التعجل في  التوصل إلى استنتاجات بشأن الطفرة الجديدة من فيروس كورونا في الهند، قائلة إنها لم تصنفها بعد على أنها مقلقة.

 

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه من غير الواضح دور الطفرة الجديدة في انتشار العدوى السريع لفيروس كورونا في الهند، حيث هناك عوامل كثيرة يمكن أن تسهم في احتدام جائحة كورونا هناك، وعلى سبيل المثال المهرجانات والفعاليات الأخرى التي حضرها الكثيرون وهو ما قد يكون أدى إلى سرعة وتيرة العدوى.

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وأضافت أنه قد تكون السلالة البريطانية من فيروس كورونا عاملا ذا صلة في الوضع الوبائي الهندي.

 

وفي الهند، جرى تسجيل 350 ألف إصابة خلال أربع وعشرين ساعة يوم الاثنين، وهو أعلى مما سجلته أي دولة أخرى في نفس الفترة بالعالم.

 

وسجلت الهند التي يبلغ تعدادها السكاني 1.3 مليار نسمة، أكثر من 17 مليون إصابة.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية المتحورات البريطانية والجنوب إفريقية والبرازيلية من كوفيد-19 على أنها "طفرات مقلقة".

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