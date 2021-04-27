الأرصاد السعودية تصدر تحذيرا بشأن طقس اليوم الثلاثاء

أصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد، تقريره لطقس اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات برد على مرتفعات "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة".



وأضاف المركز، أن تأثير هذه الأمطار، سيمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة نجران مع فرصة مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق "حائل، القصيم، الرياض، الشرقية".

وفيما يخص حالة البحر الأحمر، من المتوقع أن يشهد رياحا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى متر وحالته متوسط الموج.