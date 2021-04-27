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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نقلها للمستشفى.. أشرف زكى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ روجينا

د.أشرف زكى وروجينا
د.أشرف زكى وروجينا

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زوجته الفنانة روجينا، بخير، وخرجت من المستشفى، الذي نقلت إليه بعد إصابتها خلال تصويرها مسلسل “بنت السلطان”. 

 

وأعلن المخرج أحمد شفيق، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، نقل الفنانة روجينا إلى المستشفى؛ بعد إصابتها خلال تصوير مسلسل  بنت السلطان.

 

وكتب المخرج أحمد شفيق: “إصابة روچينا أثناء التصوير اليوم، وتوجهنا أنا والدكتور أشرف وروچينا للمستشفى؛ للاطمئنان عليها، الحمد لله على كل شيء، وألف مليون سلامة، دعواتكم”. 

 

قصة مسلسل بنت السلطان

 

بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.

 

نقل روجينا إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير بنت السلطان.. تفاصيل

 

أبطال مسلسل بنت السلطان

 

يشارك فى بطولة مسلسل بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم “روجينا،  باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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