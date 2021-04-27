كابتني واخويا الكبير .. إبراهيم سعيد ينفي وجود خلاف مع وليد صلاح الدين

أنهى الكابتن إبراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق ، ما يتردد من خلاف بينه وبين الكابتن وليد صلاح الدين ، بسبب تصريحات الأخير التلفزيونية والرد عليها من جانب إبراهيم سعيد.



وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بتويتر قائلا: "أنا بحب جدا كابتن وليد صلاح الدين هو كابتني وأخويا الكبير وهو عارف محبته وتقديري ليه ، وأن الرد مجرد هزار معاه ومقدرش أقلل منه لأني بحبه جدا وزي ما قولت هو كابتني واخويا الكبير".



جاء ذلك ردا على متابع عاتب الكابتن إبراهيم سعيد، في تغريدة قائلا ل: "‏‎هو الراجل اتكلم بالخير أصلا عليك وقال إبراهيم جميل أصلا ومن أحسن المدافعين في إفريقيا والعالم كمان ، هو قال رأيه بضحك، لأن كابتن وليد من الناس المحترمة جدا القليلة في الإعلام".





وكان إبراهيم سعيد، علق على أداء حميد أحداد لاعب نادي الزمالك أمام البنك الأهلي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 17 في بطولة الدوري الممتاز.

وغرد إبراهيم سعيد ، عبر تويتر قائلا : "حميد أحداد هو مش بيظهر غير في المباريات اللي زي دي بس !!!!".