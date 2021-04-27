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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتفاقية تعاون بين الجامعة المصرية الصينية وجامعة وينزو الطبية

الجامعة المصرية الصينية
الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة

وقعت الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة،  اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة وينزو الصينية عن طريق الفيديو كونفرانس، نظراً لتطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وقع الاتفاقية من الجامعة المصرية الصينية، الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة و نائب رئيس جامعة وينزو الطبية بالنيابة عن رئيس الجامعة.

 

وأشار الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز سبل التعاون المشترك على المستوى الأكاديمي والعملي بين كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية ونظيرتها بجامعة وينزو وذلك من خلال التبادل الطلابي وتبادل ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والأبحاث العلمية المشتركة ودعم برنامج تدريبي مستمر لطلاب كلية العلاج الطبيعي في الجامعة المصرية الصينية في الطب الصيني.

 

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وأضاف الشيحي، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تدريب طلاب كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية في مستشفيات جامعة وينزو بالصين على برامج العلاج الطبيعي والتأهيل ثم عمل اختبار للطلاب فيما تم تدريبهم عليه وحصولهم على شهادة معتمدة من جامعة وينزو بتلك البرامج بالإضافة إلى مشاركة بين الجامعة المصرية الصينية وجامعة وينزو في عمل أبحاث مشتركة وانعقاد مؤتمرات علمية وورش عمل وندوات علمية بين الجانبين.

 

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، أن التجربة التعليمية الصينية وخاصة في مجال الطب لديها الكثير الذي يمكن تطبيقه على مجال الطب العملي في مصر، خاصة مع تصاعد الاهتمام العالمي بالطب البديل والطب التقليدي الصيني والوظائفي الذي يقدم اختراقات علاجية من شأنها تحسين جودة حياة المرضي.

بالقاهرة جامعة وينزو الصينية فيروس كورونا الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية

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