مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 15.. محمد فراج يطلب الزواج من منى زكي

حصل على حضانة ابنها

شهدت الحلقة 15 من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث منها ، صدور قرار من المحكمة الامريكية بحصول مؤنس “ محمد فراج ” ، على حضانة ابن هنا “ منى زكى ” لمدة 6 شهور.

وبعد صدور القرار طلب مؤنس من هنا الزواج ، وأقنعها بأن حازم “ محمد ممدوح ” قد طلقها بالفعل ، فيما أبلغ مؤنس زوجته الاولى بهذا القرار .

أما بدر “سيد رجب ” فقد ضغط على حازم حتى يقوم بتسليمه العسل الممزوج بالافيون ، وهو ما تحقق فى نهاية الحلقة .

منى زكى فى مشهد من الحلقة 15

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة 14 من مسلسل لعبة نيوتن العديد من الأحداث منها ، قيام حازم “ محمد ممدوح” ، باتهام زوجته هنا “ منى زكى ” بالزنا والفجور ، بعد أن علم بنسب ابنهما الى مؤنس “ محمد فراج”.

أما حازم فقد حاول ان يراود أمينة “ عائشة بن أحمد ” ، عن نفسها الا انها رفضت ، مما جعله يعتذر لها .

سيد رجب ومحمد ممدوح فى مشهد من الحلقة 15

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلى التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

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كواليس مسلسل لعبة نيوتن :

مسلسل لعبة نيوتن شهد العديد من الكواليس بداية من تأجيل العمل لعام كامل، حيث كان من المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2020، إلا أن انتشار أزمة كورونا منع فريق العمل من السفر إلى عدد من البلدان التي كان من المقرر التصوير فيها، إضافة لعدم الانتهاء من التصوير، وحتى اللحظة الحالية يواصل فريق العمل، تصوير آخر المشاهد، كما تم تغيير اسم العمل من "تقاطع طرق" إلى لعبة نيوتن.

مخرج ومؤلف مسلسل لعبة نيوتن :

يقوم بإخراج وتأليف مسلسل لعبة نيوتن، تامر محسن، والذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.

منى زكى وادم الشرقاوى

منى زكى