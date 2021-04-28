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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم نرد.. الكرملين: فكرة اللقاء بين بوتين وبايدن تتطلب دراسة عميقة

جو بايدن وفلاديمير
جو بايدن وفلاديمير بوتين

قال متحدث باسم الكرملين إن فكرة اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن تتطلب دراسة عميقة، مشيرًا إلى أن روسيا لم ترد رسميًا على اقتراح أمريكي في هذا الصدد.

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قد نفى الترتيب لإجراء لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يومي 15 و16 يونيو القادم.

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وقال بيسكوف الاثنين الماضي: "كانت هناك بعض المقترحات بهذا الشأن، ولا يمكنني تأكيد هذه المواعيد لا سيما أنه لا توجد هناك أي اتفاقات بشأن المواعيد".

وتابع المتحدث الصحفي للكرملين: "الحديث يدور حقا عن إجراء هذا اللقاء في أشهر الصيف، ولكن الموعد لم يتم تحديده حتى الآن"، موضحا أن بلاده يتعين عليها تحليل العديد من العوامل من أجل التوصل إلى أي اتفاقات نهائية بهذا الشأن".

وأكد بيسكوف أيضا أن الحديث عن مكان إجراء لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي سابق لأوانه أيضا، موضحا أنه لم يتم تحديد أي بلد لعقد هذا اللقاء حتى الآن، قائلا: "إن الحديث عن مكان إجراء اللقاء المقبل لا يمكن قبل تحديد موعد إجراء اللقاء نفسه".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن اقترح مؤخرا على نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي إجراء لقاء بينهما في أراضي دولة ثالثة.

الكرملين بوتين بايدن روسيا أمريكا

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