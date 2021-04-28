هذا آخر يوم| تربية حلوان تكشف كيفية عمل الالتماسات على نتائج الترم الأول

كشفت كلية التربية بجامعة حلوان عن كيفية التقديم لعمل الالتماسات على نتيجة الفصل الدراسي الاول لجميع الجامعي 2020/2021 والذى يقام وسط أجواء من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.



وصرح مسؤول شئون الطلاب إلى كيفية عمل الالتماسات، فقال إن قد تم فتح باب التقديم الالتماسات من يوم الإثنين الموافق 26 ابريل الموافق 2021 ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو 2021 و أنه يتم تقديم كافة الالتماسات بمقر شئون الطلاب بالكلية.

واضاف إلى أن رسوم الالتماس 60 جنيها المادة الواحدة بحيث تكون 50 تدفع في الخزنة و 10 جنيهات شعار الجامعة.





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حصلت كلية التربية بجامعة حلوان على اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بعد استيفاء كافة المعايير الأكاديمية لمتطلبات الجودة التى ترتبط بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية.

وهنأ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة كلية التربية وقياداتها بهذا الاعتماد المشرف ولفت إلى أن الجامعة تستهدف من الحصول على الاعتماد الأكاديمي لكلياتها، ضمان الحفاظ على جودة البرامج التعليمية والبحثية، والريادة والتقدم والازدهار المستمر.

وأضاف أن هذا الاعتماد يؤكد المستوى المرموق الذي وصلت إليه الجامعة وكلياتها فيما يخص جودة التعليم.

وأكد الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية أن هذا الاعتماد لم يكن ليتحقق دون دعم رئيس الجامعة الدكتور ماجد نجم وتقديره لأهمية الارتقاء بالكلية وخاصة فى مجالات جودة التعليم.



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أعلنت كلية التربية جامعة حلوان عن عدد من الإجراءات للمحاضرات فى شهر رمضان، حيث قررت الكلية تخفيض الساعات التدريسية بالكلية من 60 إلى 45 دقيقة.



وقال مسؤلو شئون الطلاب بكلية التربية، إن المحاضرة التي تستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات تصبح 90 دقيقة، والمحاضرة التي تستغرق ساعة تصبح 45 دقيقة، وعليه ينتهي اليوم الدراسي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

ونوهت الكلية بأن هذه المواعيد يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط على أن يعود العمل بالمواعيد الفعلية التى تم تسكين الجدول الدراسي عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأكدت الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي مراعاة لظروف الطلاب خلال شهر رمضان.