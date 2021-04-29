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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات رمضان .. طريقة عمل تشيز كيك التمر والتوفي

طريقة عمل تشيز كيك
طريقة عمل تشيز كيك التمر والتوفي

تبحث الكثير من السيدات خلال شهر رمضان إلي وصفات حلويات جديدة و شهية لتقديمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها، فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا طريقة عمل تشيز كيك التمر والتوفي.

 

مقادير تشيز كيك التمر والتوفي


٢٥٠ جم كنافة 

1 إصبع زبدة 

٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة 

1 ملعقة صغيرة قرفة 

٤٠٠ جم جبن كريمي 

١ علبة حليب مكثف مغلية فى الماء ساعتين 

٢ مغلف كريمة بودرة 

1 كوب عجوة 

٢ كوب كريمة 

1 ملعقة صغيره قهوة 

3 ملاعق كبيرة كروكان 

تمر وكروكان وفستق للوجه 

 


طريقة تحضير تشيز كيك التمر والتوفي


- تفرك الكنافة مع الزبدة والسكر البودرة

- تشكل ديسك في صينية وتوضع في الفرن حتى النضج

- يخلط الزبدة مع السكر والقرفة والجبنة الكريمي واللبن المكثف والكريمة والعجوة والكريمة البودرة والقهوة والكروكان

- يفرد الخليط على قاعدة الكنافة

- توضع في الثلاجة لتتماسك

- تزين بوردات الكريم شانتيه والفستق المجروش الكروكان وتقدم

 

حلويات رمضان تشيركيك كنافة تشيز كيك الشيف غادة التلى شهر رمضان

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