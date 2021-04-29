حلويات رمضان .. طريقة عمل تشيز كيك التمر والتوفي

تبحث الكثير من السيدات خلال شهر رمضان إلي وصفات حلويات جديدة و شهية لتقديمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها، فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل تشيز كيك التمر والتوفي.

مقادير تشيز كيك التمر والتوفي



٢٥٠ جم كنافة

1 إصبع زبدة

٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة قرفة

٤٠٠ جم جبن كريمي

١ علبة حليب مكثف مغلية فى الماء ساعتين

٢ مغلف كريمة بودرة

1 كوب عجوة

٢ كوب كريمة

1 ملعقة صغيره قهوة

3 ملاعق كبيرة كروكان

تمر وكروكان وفستق للوجه



طريقة تحضير تشيز كيك التمر والتوفي



- تفرك الكنافة مع الزبدة والسكر البودرة

- تشكل ديسك في صينية وتوضع في الفرن حتى النضج

- يخلط الزبدة مع السكر والقرفة والجبنة الكريمي واللبن المكثف والكريمة والعجوة والكريمة البودرة والقهوة والكروكان

- يفرد الخليط على قاعدة الكنافة

- توضع في الثلاجة لتتماسك

- تزين بوردات الكريم شانتيه والفستق المجروش الكروكان وتقدم