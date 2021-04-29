حلويات رمضان .. طريقة عمل تشيز كيك التمر والتوفي
تبحث الكثير من السيدات خلال شهر رمضان إلي وصفات حلويات جديدة و شهية لتقديمها لأفراد أسرتها أو ضيوفها، فقدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا طريقة عمل تشيز كيك التمر والتوفي.
مقادير تشيز كيك التمر والتوفي
٢٥٠ جم كنافة
1 إصبع زبدة
٢ ملعقة كبيرة سكر بودرة
1 ملعقة صغيرة قرفة
٤٠٠ جم جبن كريمي
١ علبة حليب مكثف مغلية فى الماء ساعتين
٢ مغلف كريمة بودرة
1 كوب عجوة
٢ كوب كريمة
1 ملعقة صغيره قهوة
3 ملاعق كبيرة كروكان
تمر وكروكان وفستق للوجه
طريقة تحضير تشيز كيك التمر والتوفي
- تفرك الكنافة مع الزبدة والسكر البودرة
- تشكل ديسك في صينية وتوضع في الفرن حتى النضج
- يخلط الزبدة مع السكر والقرفة والجبنة الكريمي واللبن المكثف والكريمة والعجوة والكريمة البودرة والقهوة والكروكان
- يفرد الخليط على قاعدة الكنافة
- توضع في الثلاجة لتتماسك
- تزين بوردات الكريم شانتيه والفستق المجروش الكروكان وتقدم