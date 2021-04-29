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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم المصري "رسالة إلى صديقي في فرنسا" يشارك بمهرجان موسكو لأفلام الطفل

صدى البلد

أعلن المخرج الشاب أكرم محمود البزاوي، مشاركة فيلمه الروائي القصير"رسالة إلى صديقي في فرنسا" في مهرجان موسكو السينمائي الدولي لأفلام الطفل، والمقرر انعقاده في روسيا في الفترة من 12 مايو إلى 16 مايو المقبل.


وقال مخرج الفيلم أكرم البزاوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه فخور لاختيار فيلمه "رسالة إلى صديقي في فرنسا" من قبل إدارة المهرجان ضمن الأفلام الدولية المشاركة بمسابقة المهرجان الرسمية، موضحا أن الفيلم سبق وأن حظي بالمشاركة في 12 مهرجان آخر.


وأوضح البزاوي أن الفيلم شارك للمرة الأولى في مهرجان المكسيك السينمائي الدولي للفيلم القصير في دورته ال15، ثم شارك في العديد من المهرجانات، كان من أهمها مهرجان "بلغاوم" السينمائي الدولي للفيلم القصير في الهند، وحصل فيه على جائزة أفضل فيلم في المسابقة الرسمية لأفلام الطفل، بالإضافة إلى مهرجان "شونج جو" السينمائي الدولي للفيلم القصير بكوريا الجنوبية، ومهرجان "سان فرانسيسكو" للفيلم العربي بأمريكا، ومهرجان "دبلن" للفيلم العربي في أيرلندا.


وأشار إلى أن الفيلم تدور أحداثه حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة إلى صديقة في فرنسا وهو صديق خيالي تعرف عليه عن طريق مدرسته، ويعد الفيلم الثاني له، بعد فيلمه التسجيلي القصير "رحلة البحث عن أبو العربي" الذي شارك في العديد من المهرجانات.

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