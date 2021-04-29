فوائد صحية لتناول البرقوق تعرفى عليها

هناك فوائد صحية لتناول البرقوق لصحتك فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى الألياف ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

إليك فوائد تناول البرقوق يقدمها موقع “هيلث لاين”:

1. غنى بالفيتامينات



يختلف محتوى الفيتامينات والمعادن في البرقوق على العديد من العناصر الغذائية، بالإضافة إلى ذلك يحتوي البرقوق على سعرات حرارية وألياف وكربوهيدرات.

2. ي خفف من الإمساك



قد يكون البرقوق وعصير القراصيا فعالا في تخفيف الإمساك بسبب محتواهما من الألياف والسوربيتول.

3. محاربة الالتهابات



يحتوي البرقوق على نسبة عالية من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول، مما قد يقلل من الالتهاب ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

4. خفض نسبة السكر في الدم



يعد البرقوق مصدرًا جيدًا للألياف والتى يساعد تناولها باستمرار فى التحكم في نسبة السكر في الدم.

5. صحة العظام

ربطت بعض الدراسات بين استهلاك البرقوق وتقليل خطر الإصابة بأمراض العظام مثل هشاشة العظام.



يحتوي البرقوق على العديد من الخصائص التي قد تفيد صحة العظام، مما يقلل من خطر الإصابة بحالات مثل هشاشة العظام.



6. صحة القلب



قد يعزز البرقوق صحة القلب بسبب دورهما المحتمل في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.