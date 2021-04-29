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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ : تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ ،أعمال تمهيد ورصف الطرق، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال أعمال الرصف،  وذلك ضمن تنفيذ مخططات المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع، لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المحافظة، ولتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.


وقام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة أعمال الرصف طريق 36 المنصور بالأبعادية بطول 1400م وعرض 8م، وذلك لرفع كفاءة الطريق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، رصف طريق دروسلى/ اجيون بقرية أبو دراز، وذلك لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين.


وأكد محافظ كفر الشيخ، علي رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهاً برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.


وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجارى تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.


يأتي ذلك ضمن أعمال خطة الرصف التي يتم تنفيذها تباعًا، وبالتوازي فى عدد من المراكز والقرى بالمحافظة، طبقاً للإمكانيات المتاحة، و اعتمادات الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق، وخاصة الطرق الترابية لرفع المعاناة عن المواطنين.

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محافظ كفر الشيخ خطة رصف الطرق القرى والمدن أخبار محافظة كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين

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