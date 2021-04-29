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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تطورات الحالة الصحية للفنانة وفاء مكي بعد إصابتها بـ كورونا

وفاء مكي
وفاء مكي

نُقلت الفنانة وفاء مكي، إلى مستشفى الهرم بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حتي تتحسن حالتها الصحية.

وكانت وفاء مكي، قد قالت في تصريح صحفي “الحقوني أنا بموت” الامر الذي تم إستقابله بشكل إيجابي وجدي من قبّل النقابة على الفور.

يذكر أن وفاء مكي، ولدت  في محافظة الغربية، وهي حاصلة على دبلوم تجارة كانت بدايتها في التمثيل بعام 1985من خلال أداء الأدوار الصغيرة. 

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وحققت النجاح الفني بشخصية مهجة في مسلسل ذئاب الجبل الذي يحاكي صعيد مصر لكن النجاح لم يدم طويلًا وذلك بسبب قضية التعذيب التي اتهمت بها بعام 2001 وتم سجنها على إثرها.

بينما حلت وفاء مكي ضيفة على الإعلامية بثينة توكل والفنان إدوارد، في برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع عبر فضائية "أوربت"، حيث أكدت أنها تلقت عددا من العروض للمشاركة في الأعمال الفنية بعد خروجها من السجن مباشرة، خاصة أنها كانت تقدم بطولات مطلقة على حد قولها.
 

 

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