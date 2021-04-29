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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اختراق 2.. مي سليم تخوض أول تجاربها في الدراما السعودية

مي سليم
مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها  علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت مي سليم علي صورتها قائلة :" كواليس مسلسل اختراق 2.. سعيدة باول تجربة في السعودية في المسلسل السعودي اختراق 2 ".

يذكر أن قالت مي سليم أنها تتمنى أن يشاهد الجمهور مسلسل "لحم غزال، وهي متشوقة لرأيهم، مشيرةً إلى أنها تقدم شخصية بشكل مختلف وجذاب سواء على مستوى الأداء أو اللوك.

وأوضحت أنها تظهر فى صورة فتاة بنت بلد تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وتواجه منعطفات درامية فى حياتها، عانت كثيرا من زوجها وتزوجت في سن 14 سنة وأنجبت ولدا واحدا وكرست حياتها ودنيتها لابنها، حيث تحمل شخصية "شوق" الكثير من التفاصيل داخل الأحداث.

ويشارك في مسلسل "لحم غزال"، غادة عبد الرازق التي تلعب شخصية غزال ومن الشخصيات التى ساعدتها كثيراً، و"شوق" تكون ذراعها اليمنى، وتعتبر محركا محورىا لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق.

مي سليم انستجرام دراما اختراق تفاصيل

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