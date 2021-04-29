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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللي ما أقبلوش على أسرتي|أيمن بهجت قمر يعتذر لصديق ضايقه هذا الفيلم

صدى البلد

حرص المؤلف أيمن بهجت قمر على الاعتذار لأحد أصدقائه بسبب فيلم "سمير أبو النيل".

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:" انا عندي عادة أخدتها من والدي ومن مؤلفين كتير الاستعانة بأسماء صحابهم غير المشهورين في الافلام وعملتها كتير في ابن القنصل وإكس لارج وآسف على الإزعاج ومن ٣٠ سنة، إلخ إلخ حتى فيلم سمير أبو النيل مسميه على اسم عم سمير أبو النيل صديق والدي وكان راجل جميل ولطيف ومن أطيب الناس وكان وفيّ جدا لوالدي وأنا حبيت أأرخ إسمه من محبتي له واتكلمت قبل كده في برامج وقلت الكلام ده ووضحته .. بس امبارح اكتشفت إن الموضوع ده مضايق أسرته واللي ما أقبلوش على أسرتي ما أقبلوش على غيري ودول إخواتي وبينا كل خير وتقدير وعشرة عشان كدة.

وتابع:":بعتذر لهم لو اسم الفيلم أوالشخصيه ضايقهتم هو طبعا تشابه في الاسم فقط يعني مش بنشخصه ومالوش أي علاقه بيه لا في التفاصيل اللي في الفيلم ولا بالشخوص اللي حواليه زي اخوه او اهله ولا دي اساميهم والفيلم اساسا بيدور في فترة مابعد ثورة ٢٠١١ وكان عم سمير متوفي من قبلها بكذا سنه.. يعز عليا ان الموضوع ده يكون مضايقهم وحقهم على راسي كمان وهبطل اعمل كده لو الموضوع حساس'برغم سعادتي الكبيره وانا شايف اسم عم سمير على الافيشات في الشوارع ورمضان كريم.

وكان على الجانب الآخر قد طالب السيناريت أيمن بهجت قمر، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بحذف المشاهد غير اللائقة من مسلسل موسي عن الفنان إسماعيل ياسين.

أيمن بهجت قمر يقاضي محمد رمضان بسبب سخريته من إسماعيل ياسين

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "شكرا د. اشرف زكي وبنطالب بحذف اي مشهد يخص الفنان الكبير في الحلقات اللي جايه ..لازم موافقة اسرته واحفاده ونرجو حذف المشهد السابق مع اعادة العرض احنا عايزين تقدير أدبي فقط واحترام للراجل".

وكان المؤلف أيمن بهجت قمر، قال أنه سيقاضي الفنان محمد رمضان بعد إساءته للفنان الراحل إسماعيل ياسين بعد ظهوره ضمن أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل "موسى".

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على “فيسبوك”، "الكلام خلص خلاص يا رمضان وكلامك مع د. محمد أبو شقة بالاشارة إلي ما تضمنته الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل (موسي) من مشهد يجمع بطل المسلسل الفنان محمد رمضان وشخصية الفنان الراحل اسماعيل يس، والذي تضمن إساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل إذ أظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه".

 

وأضاف أيمن بهجت قمر: "كما جري تعمد التأكيد على الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بأدائها في أدواره والتي اتخذ منها صانعو العمل أداة للسخرية علي لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار إليه، بما يعكس امتهانا واضحا للفنان الراحل في شخصه وسلوكياته وأخلاقياته بحسبان أن المشهد قد أظهره باعتباره يمارس حياته الطبيعية من خلال الشراء لمستلزماته الشخصية التي يحجم عن سداد قيمتها وثمنها استنادا الي شهرته".

 وتابع أيمن بهجت قمر في تدوينته: "وهو مما يمثل إساءة بالغة للفنان الراحل الذي غادر دنيانا منذ نحو ٥٠ عاما.. وتشويها متعمدا لسيرته بل ويشكل نيلا من الفن المصري بإظهار الفنانين في مظهر سيئ لأشخاص يعيشون عالة علي غيرهم ويأخذون ما لا يستحقونه بسيف الحياء لشهرتهم، وقد احدث المشهد ردود فعل غاضبة لدي المتابعين خاصة وانه لا مبرر له في السياق الدرامي فضلا عن الضرر البالغ الذي اصاب اسرة الفنان الراحل إسماعيل يس".

محمد رمضان فيسبوك الفنان محمد رمضان ايمن بهجت قمر مسلسل موسى المهن التمثيلية الفنان الراحل

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