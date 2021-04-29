سر ارتداء نيللي كريم الملابس السوداء بعد الطلاق.. فيديو

شيخ الحارة والجريئة

قالت الفنانة نيللي كريم إن ملابسها ليست جريئة، وأنها ترتدى الملابس السوداء في معظم الأوقات، من باب الاستسهال.

جاء ذلك ردا على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "ما سر ارتداء نيللي كريم للون الأسود بكثرة في الفترة الأخيرة وهل أصبحت ترتدي ملابس جريئة بعد الطلاق".

وقالت نيللي كريم: "أرتدي الملابس التي أريدها، مفيش حد من أزواجي كان بيقولي البسي ومتلبسيش".

وأضافت نيللي كريم: "أنا اقوى من أن حد يقولي ده لا".



