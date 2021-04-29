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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيخ الحارة والجريئة

سر ارتداء نيللي كريم الملابس السوداء بعد الطلاق.. فيديو

صدى البلد

قالت الفنانة نيللي كريم إن ملابسها ليست جريئة، وأنها ترتدى الملابس السوداء في معظم الأوقات، من باب الاستسهال.

جاء ذلك ردا على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "ما سر ارتداء نيللي كريم للون الأسود بكثرة في الفترة الأخيرة وهل أصبحت ترتدي ملابس جريئة بعد الطلاق".

وقالت نيللي كريم: "أرتدي الملابس التي أريدها، مفيش حد من أزواجي كان بيقولي البسي ومتلبسيش".

وأضافت نيللي كريم: "أنا اقوى من أن حد يقولي ده لا".

 


 

الفنانة نيللي كريم ملابس جريئة شيخ الحارة والجريئة ايناس الدغيدى

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