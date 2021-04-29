بسبب الحرب في تيجراي .. منظمة الهجرة الدولية: نزوح أكثر من مليون إثيوبي

نزح أكثر من مليون شخص عبر 178 موقعًا يمكن الوصول إليها في منطقة تيجراي الإثيوبية وعفر وأمهرة المجاورتين، وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وتم جمع هذه البيانات من خلال تقييم شهري لموقع الطوارئ (ESA) والذي كان قيد التنفيذ منذ اندلاع الصراع في شمال إثيوبيا في نوفمبر 2020.

وكشف التقييم، الذي تم إجراؤه في الفترة من 2 مارس إلى 23 مارس، أن هناك حوالي 1،000،052 نازحًا داخليًا في منطقة تيجراي ، و 45،343 آخرين في منطقة عفار و 18،781 في منطقة أمهرة.

وتشير البيانات إلى أن النازحين يفرون إلى البلدات والمدن لطلب المساعدة الإنسانية والحصول على الخدمات الأساسية. وهو رابع تقييم من نوعه تجريه المنظمة الدولية للهجرة في المنطقة.

كما ان البيانات تشير فقط إلى النزوح في المناطق التي يمكن لمسحي مصفوفة تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة الوصول إليها.

ولا تزال العديد من المناطق في المناطق الشمالية الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية في منطقة تيغراي بعيدة عن متناول الشركاء الإنسانيين بسبب استمرار انعدام الأمن.

ويوجد أعلى تركيز للنازحين داخليًا في شاير، حيث يقيم 445309 نازحًا في ملاجئ جماعية مكتظة ، بما في ذلك المدارس وداخل المجتمع المضيف وفي الأماكن المفتوحة.

والغالبية منهم من الغربية والشمالية الغربية التيغراي. وشملت المناطق الحضرية الأخرى ذات التركيزات العالية من النزوح العدوة (129،524 نازح) ، ميكيلي (126،267) ، أديغرات (100،168) وأكسوم (60،115).

ووفقًا للدراسات الاستقصائية، فإن بعض الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للنازحين هي المساعدات الغذائية المنقذة للحياة، والمأوى في حالات الطوارئ ، والمواد غير الغذائية مثل مجموعات الفراش وأدوات المطبخ ، والحصول على خدمات الرعاية الصحية ، والحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH). ) والتغذية وخدمات الحماية.

وبشكل ملحوظ، ورد أن 75 موقعًا لم يتلقوا توزيعًا غذائيًا منذ اندلاع النزاع. ويقدر أن 60 من هذه المواقع (80 في المائة) تقع في منطقة تيجراي.

ومنذ بداية الأزمة، تراقب المنظمة الدولية للهجرة الوضع الإنساني وحالة النزوح من خلال التقييمات الشهرية على أساس المنطقة ، والتي تحدد عدد النازحين ومواقعهم واحتياجاتهم لإبلاغ الاستجابة الإنسانية الأوسع.

وستستمر مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في توسيع نطاق تغطية التقييم في الشمال بحيث يمكن تقييم احتياجات المزيد من النازحين داخليًا. منذ عام 2018 ، كانت هذه المصفوفة هي المصدر الرسمي لأعداد النازحين في إثيوبيا. تعمل مصفوفة تتبع النزوح بالتعاون مع اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في إثيوبيا (NDRMC).

ويمكن الاطلاع على تقرير الجولة الرابعة لتقييم موقع الطوارئ التابع للمنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا هنا.

ويتم تمويل أنشطة تقييم مصفوفة تتبع النزوح من قبل عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والحكومة الألمانية.