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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في غياب النني.. أرسنال يخسر أمام فياريال 1-2 بـ نصف نهائي الدوري الأوروبي

صدى البلد

فاز فريق فياريال الإسباني على أرسنال الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

افتتح تريجيروس التسجيل لـ فياريال في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أرسنال.

وأحرز راؤول ألبيول الهدف الثاني لـ فياريال في الدقيقة 29 بتسديدة من متابعة لرأسية زميله جيرارد مورينو، ليتتقدم فياريال بثنائية نظيفة.

متاعب أرسنال زادت في الشوط الثاني، بعدما تحصل داني سيبايوس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 57، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية بعد تدخله العنيف على باريخو.

وفي الدقيقة 72، تحصل أرسنال على ضربة جزاء بعد تعرض بوكايو ساكا للعركلة، لينفذها نيكولاس بيبي بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.

وتحصل كابويه لاعب فياريال على البطاقة الحمراء في الدقيقة 80 بعد تدخله على بوكايو ساكا.

وتواجد محترفنا المصري محمد النني على مقاعد بدلاء ارسنال، فيما ضم التشكيل الأساسي كلا من:

في حراسة المرمى: برناد لينو

خط الدفاع: كالوم تشامبرز - روب هولدينج - بابلو ماري - جرانيت تشاكا

خط الوسط: توماس بارتي - داني سيبايوس - سميث روي

خط الهجوم: بوكايو ساكا - نيكولاس بيبي - نيكيتاه

وتقام مباراة العودة يوم الخميس المقبل على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

فياريال أرسنال الدوري الأوروبي محمد النني

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