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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة دينا الشربيني بعد اعتراف نبيل السيوفي بابنه في مسلسل قصر النيل

دينا الشربيني في
دينا الشربيني في قصر النيل

في الحلقة 17 من مسلسل قصر النيل تستمر توابع كشف كاميليا (دينا الشربيني) عن قدرة نبيل السيوفي (نبيل عيسى) على الإنجاب الأمر الذي جعله يفكر في إمكانية أن يكون والد الطفل الذي تحاول شهيرة نسبه إلى حسين السيوفي (محمد حاتم)، وفي هذه الفترة الزمنية التي تدور بها أحداث المسلسل لا يمكن لـنبيل أن يعرف من خلال التحاليل من هو الأب الحقيقي للطفل.

 

 

كما ذهب نبيل السيوفي إلى المستشفى التي ترقد بها شهيرة، وعاد إلى القصر وبرفقته طفل، وقدمه للجميع قائًلا: "أعرفكم على منصور .. ابني"، الأمر الذي قلب خطة كاميليا رأسًا على عقب، وجعل عايدة (ريهام عبد الغفور) في ورطة أمام الجميع، وأصبح الكل يريد التخلص من الوريث الشرعي لثروة منصور السيوفي (صبري فواز).

 

 

واستكملت كاميليا خطتها للإيقاع بعائلة السيوفي، فسلّمت صور نبيل السريّة إلى حسين، وطلبت منه استخدامها عندما يأتي الوقت المناسب، كما حذّرت فوزي (أحمد خالد صالح) من مكائد عايدة، كي تبدأ بتدمير العائلة واحدا تلو الآخر.

 

 

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

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دينا الشربيني تستعد للانتقام في قصر النيل

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قصر النيل الحلقة 16.. إقامة جبرية لـ دينا الشربيني.. وريهام عبد الغفور تخدع زوجها

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

 

 

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

 

قصر النيل دينا الشربيني نبيل عيسى أحمد مجدى ريهام عبد الغفور

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